Son dakika haberi: İş yerinin camını taşla kırarak cep telefonlarını çaldı

Son dakika haberler... Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinin camını taşla kırdıktan sonra telefonları çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinin camını taşla kırdıktan sonra telefonları çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. İş yerinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iletişim ürünleri satan iş yerinin camını taşla kıran hırsızlar içerde bulunan telefonları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameraların inceledikten sonra şüphelinin H.E. (27) olduğunu belirledi. Şüpheli H.E. polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çaldığı 3 telefonla birlikte yakalandı. Telefonlar sahibine teslim edilirken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli H.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera kayıtlarında camı taş atarak kıran şüphelinin, telefonları alarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. - MANİSA

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