Son dakika haberi... İşçi Partisi milletvekili Nandy'den İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'a Filistin mektubu - Son Dakika

İşçi Partisi milletvekili Lisa Nandy, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında kötüye giden durumun "dehşet verici" olduğunu belirterek, "İngiltere acil ateşkes talep etmeli, adaletsizlik ve güvensizliğin itici güçlerine çözüm bulmak için somut adımlar atmalı." ifadesini kullandı.

İngiliz milletvekili Nandy, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile bölgede artan gerginliğe ilişkin, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a bir mektup yazdı.

Bakan Raab'ı, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki kötüleşen durumu ele almak için daha fazlasını yapmaya çağıran Nandy, milyonlarca Filistinli ve İsraillinin sürekli korku içinde yaşadığını dile getirdi.

Nandy, "Bu durum, hem artan şiddete son vermek hem de onu yönlendiren uzun vadeli güvensizlik ve adaletsizliği gidermek için acil ve koordineli uluslararası yanıt gerektirir. " ifadesine yer verdi.

İngiliz hükümetinin, tüm yükümlülükler doğrultusunda, bu çatışmada ihraç edilen silah ve teçhizatın kullanımını da değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Nandy, parlamentoya, İsrail güvenlik güçlerine silah ve teçhizat ihracatı için verilen başka ruhsatların, iç baskı eylemleri, dış saldırganlık veya uluslararası insancıl hukuk ihlalleri için kullanılıp kullanılamayacağını belirten bir rapor verilmesi gerektiğini kaydetti.

Milletvekili Nandy, "İngiltere ayrıca, adaletsizlik ve güvensizliğin itici güçlerine yeniden dikkati çekmek ve çabalamak için müttefiklerimizle birlikte çalışmalı. Biz, tamamen iki devletli çözüme bağlı kalmaya devam ediyoruz ancak bu hedefin gerçekleştirilmesi giderek zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Mescid-i Aksa'daki son sahnelerin tekrarı olmamalı"

Devam eden uluslararası hukuk ihlalleri, zorla tahliyeler ve yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesinin, sahadaki gerçekleri değiştirdiğine dikkati çeken Nandy, bu durumun, güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yan yana yaşanılabilir, egemen bir Filistin olasılığını elde etmeyi çok daha zor hale getirdiğini kaydetti.

Nandy, bu bağlamda, özellikle de yaklaşık 140 ülke Filistin'i zaten tanıdığı için İngiliz hükümetin de Filistin'i bir devlet olarak tanıması gerektiğine dair net bir açıklamanın yardımcı olacağını kaydetti.

İngiliz milletvekili Nandy, mektubuna şu taleplerle son verdi:

" Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin zorla tahliyesine son verilmesini talep edin. Bunlar adaletsiz, yasadışı ve kışkırtıcı. Tüm inançların kutsal yerlerine azami saygı gösterilmesi konusunda ısrar edin. Mescid-i Aksa'daki son sahnelerin tekrarı olmamalı."