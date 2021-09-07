Son dakika haberi... İşçi servisi bağa giden işçiye çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi... İşçi servisi bağa giden işçiye çarptı: 1 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada bağa çalışmaya giden işçiye, işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada bağa çalışmaya giden işçiye, işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 45 ZC 6355 plakalı Hasan Y. (46) idaresindeki işçi servisi, üzüm bağına çalışmaya giden Azize Erbay'a (39) çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erbay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erbay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü gözaltına alındı.

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