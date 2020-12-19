Son dakika haberi: İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı - Son Dakika

Burdur'da yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyü Örtülü mevkisinde yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin bir anda yükseldiği yangına müdahale için Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.