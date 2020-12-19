Son dakika haberi: İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi: İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
19.12.2020 19:40
Son dakika gündem haberine göre Burdur'da yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Burdur'da yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyü Örtülü mevkisinde yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin bir anda yükseldiği yangına müdahale için Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.
Son Dakika FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor Gaziantep'te 3. gol geldi! Fenerbahçe yeniden geriye düştü Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek