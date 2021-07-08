Son dakika haberi... İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.
Olay
İlçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki ürün toplama merkezinde bir çalışanın kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetlediği işletmeye, hijyen kurallarına uymadığı ve ürünleri depolama izni bulunmadığı gerekçesiyle tutanak tutarak, para cezası uygulanmıştı.
Kaynak: AA
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