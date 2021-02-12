Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü

12.02.2021 09:18
Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da Ahmet K. ve Soner K'nın, sokakta akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik silahlı saldırısında kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya (36) isabet etti.

ANKARA'da Ahmet K. ve Soner K'nın, sokakta akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik silahlı saldırısında kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya (36) isabet etti. Daşcı hayatını kaybederken, Kalaycı yaralı kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iki saldırgan yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçen 5 Şubat sabahı 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898'inci Sokak'ta meydana geldi. Soner K. ve Ahmet K, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan akrabaları Muhittin Kalaycı'nın evinin bulunduğu sokağa plakasız motosikletle geldi. Başlarında kask bulunan Soner K. ve Ahmet K, Muhittin Kalaycı'ya evden çıktığı sırada tabanca ile ateş etmeye başladı. Muhittin Kalaycı, dizine isabet eden kurşunla yaralanırken, kurşunlardan biri de olayla ilgilisi bulunmayan ve işe gitmek için kaldırımda arkadaşını bekleyen 1 çocuk babası İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Kasık bölgesine gelen kurşunla ağır yaralanan Daşcı ile Kalaycı, çevredekiler tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daşcı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken Muhittin Kalaycı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüde, motosikletle sokağa gelen saldırganların ateş etmesinin ardından seken kurşunlardan birisinin İbrahim Daşcı'ya isabet ettiği ve Daşcı'nın yere yığıldığı görüldü. Yaklaşık 682 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı güzergahta çalışma yaptı. Motosiklet, Altıağaç Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Soner K. ile Ahmet K, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.'OLAYLA ALAKASI YOKMUŞ'

Olayda, park halindeki otomobiline 2 kurşun isabet eden Ziya Uslanmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Eşim silah seslerine uyanmış. Yaklaşık 4 el silah sesi gelmiş. Benim arabama da 2 kurşun isabet etmiş. Alacak-verecek davasından dolayı olmuş. Hayatını kaybeden vatandaşın olayla alakası yokmuş. İşe gitmek için burada arkadaşını bekliyormuş. O sırada yaşanan olayda kurşun ona isabet etmiş" diye konuştu.


Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Köklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi Kısıtlamada yakalanıp ceza yiyince gülmeye başlayıp poz verdi İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı
Eşinin tehdit edilmesi sonrası ayrılma kararı alan Marcao'yu Fatih Terim engelledi Eşinin tehdit edilmesi sonrası ayrılma kararı alan Marcao'yu Fatih Terim engelledi         
09:03
İstanbul'da başlayan kar yağışı megakenti esir mi alacak? Uzman isim gün gün tahminlerini anlattı İstanbul'da başlayan kar yağışı megakenti esir mi alacak? Uzman isim gün gün tahminlerini anlattı         
08:56
Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'nin sözleşme sözlerine tepki: Beni rahatsız ediyor Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'nin sözleşme sözlerine tepki: Beni rahatsız ediyor         
08:38
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem         
08:31
AK Parti, ittifak ortağı MHP'ye sunacağı çalışmaya son seklini verdi! Seçim barajı yüzde 7 oluyor AK Parti, ittifak ortağı MHP'ye sunacağı çalışmaya son seklini verdi! Seçim barajı yüzde 7 oluyor         
08:17
Uzaylı lakaplı Mustafa Topaloğlu'ndan Ay'a seyahat yorumu: Ben gider, rehber olurum Uzaylı lakaplı Mustafa Topaloğlu'ndan Ay'a seyahat yorumu: Ben gider, rehber olurum         
07:53
Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti         
00:44
Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti' Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti'         
23:34
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı         
17:48
Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı         
17:47
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 09:40:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei