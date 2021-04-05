Son dakika gündem: İSG CEO'su Ersel Göral'dan terminaldeki işletmelere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: İSG CEO'su Ersel Göral'dan terminaldeki işletmelere ilişkin açıklama Açıklaması

05.04.2021 11:41
Son dakika gündem: İSG CEO'su Ersel Göral'dan terminaldeki işletmelere ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, iş ortaklarının bu krizi aşabilmelerine yardımcı olmak üzere imkanları dahilinde her türlü çabayı sarf ettiklerini belirterek, pandemi döneminde destek olabilmek amacıyla 126 ticari...

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, iş ortaklarının bu krizi aşabilmelerine yardımcı olmak üzere imkanları dahilinde her türlü çabayı sarf ettiklerini belirterek, pandemi döneminde destek olabilmek amacıyla 126 ticari kiracıya, hava yollarına ve yer hizmetleri operatörlerine toplamda yaklaşık 6 milyon avro tutarında indirim yaparak, kira destek programı sunduklarını bildirdi.

Göral, terminaldeki işletmelere yönelik uygulamalar hakkında, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisinin, küresel ekonomiyi zorlamaya hala devam ederken, en sert etkilenen sektörlerden birinin de havacılık olduğunu anımsattı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın azalan yolcu trafiği ve bunun sonucunda meydana gelen finansal etki açısından içinde bulunduğu durumun, sadece havalimanına özgü olmadığının altını çizen Göral, "Dünya çapındaki tüm havalimanları, olumsuz etkileri yönetme ve azaltmada benzer zorluklarla karşı karşıyalar. Son günlerde bazı yayın organlarında çıkan haberlerde yer alan 'hiçbir vicdana sığmayan kiralar'; 'işletme sahiplerine zulmedilmesi'; 'işletmelerin teminat mektuplarının yakılması (pandemi nedeniyle)' ve 'şirket yetkililerinin, esnaf, çalışanlar ve Türk hükümeti hakkında küçük düşüren açıklamalar yapmaları' gibi durumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Göral, aksine havalimanı yönetiminin en acil önceliği tüm paydaşlar için havalimanı operasyonlarının devamlılığını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "İş ortaklarımızın bu krizi bizimle birlikte aşabilmelerine yardımcı olmak amacıyla imkanlarımız dahilinde her türlü çabayı sarf ettik. Bu çabalar kapsamında yolcuların pandemi döneminde hava yolcuğuna güvenlerini yeniden tesis etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSG hisselerinin yüzde 100'üne sahip olan MAHB Group'un Türkiye ekonomisine olan güvenini her fırsatta dile getirdiğini, İSG'nin ve Türk sivil havacılık sektörünün büyümesine yönelik kararlılığını sürdürdüğünü belirten Göral, "Kira indiriminden, shop@saw e-ticaret platformu yatırımıyla mağazaların alışveriş imkanlarının genişletilmesine kadar birçok olanak sağladık. Salgın döneminde destek olabilmek amacıyla 126 ticari kiracıya, havayollarına ve yer hizmetleri operatörlerine toplamda yaklaşık 6 milyon avro tutarında indirim yaparak, kira destek programı sunduk." bilgisini paylaştı.

Göral, İSG tarafından terminaldeki kiracılara sağlanan bazı destekleri şöyle sıraladı:

"Kiracılara, havalimanının kapalı olduğu Nisan – Mayıs 2020 döneminde 2 ay için kira bedelleri tahakkuk ettirilmeyerek, finansal destek sağlandı. Ayrıca, iş ortaklarımızın nakit akışlarını rahatlamaya yardımcı olmak amacıyla 2020 Mart ayında ve Haziran – Aralık 2020 arasındaki dönemi kapsamak üzere, toplam sekiz ay için hak sahibi kiracılara yüzde 50'ye varan oranlarda kira indirimi yapıldı. Kiracılara Nisan 2020'den Şubat 2021'e kadar geçen süre için herhangi bir gecikme faizi uygulanmadı."

Havalimanındaki mağazalar için shop@saw e-ticaret platformunun geliştirilmesine ciddi tutarda yatırım yapıldığını anlatan Göral, böylece havalimanındaki mağazaların, müşterilere erişiminin havalimanının fiziksel ortamının ötesinde genişletilmesi ve bu sayede havalimanındaki azalan trafiğin olumsuz etkisinin hafifletilmesi amaçlandığını ifade etti.

Ersel Göral, havalimanı ortamının salgın sırasında yolcular için hijyenik açıdan güvenli olmasını sağlamak amacıyla yeni teknolojiler devreye aldıklarını ve böylece yolcu trafiğinin toparlanmasına katkıda bulunulmayı hedeflediklerini vurguladı.

Göral, oluşan mağduriyetlerin ele alınması için adil bir süreç yürüttüklerini ve iletişim kanallarını açık tuttuklarını belirterek, kiracıların tüm taleplerinin değerlendirildiğini aktardı. Göral İSG kiracılarına Türkiye'deki diğer havalimanları ve MAHB Grubun işlettiği diğer havalimanlarındaki kiracılara sağlanan kolaylıklara paralel şekilde destekler sağlandığını kaydetti.

Kiracıların da bazı koşulları yerine getirmesinin talep edildiğini belirten Göral, "Örneğin bu kapsamda kiracılardan Kovid-19 öncesi döneme ait olan ve vadesi gelmiş ödemeleri kapatmaları istendi. Bakiyelerin salgın başlamadan önceki dönemde gerçekleşmiş olması nedeniyle bu adil bir talepti. Havalimanı işletmeleri de salgından finansal olarak olumsuz etkilenmektedir ve havalimanını vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için çalışır halde tutabilmemiz kritik önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

MAHB Group'un Sabiha Gökçen'i gelişen bir şehir havalimanı ve güçlü bir bağlantı merkezi haline getirme kararlılığının yüksek olduğunu vurgulayan Göral, "Sabiha Gökçen'in salgın döneminde sürekli olarak Avrupa'nın en işlek 5 havalimanı arasında yer alma başarısı da bu kararlılığı ortaya koymaktadır." dedi.

İSG'nin, 1 Mayıs 2008 tarihinden bu yana Sabiha Gökçen Havalimanı'nın terminal işletmeciliğini yürüttüğünü anımsatan Göral, şu bilgileri verdi:

"İSG'nin hisselerini 520 milyon avro yatırımla satın alan MAHB Group, bugüne dek Savunma Sanayi Başkanlığına 922,9 milyon avro kira bedeli ödemiştir. Ayrıca 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre şirketimizin 2023 yılında doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı 75.000 kişilik istihdamla Türkiye ekonomisine 44 milyar dolarlık bir katma değer sağlayacağı hesaplanmıştır. MAHB Group, Türkiye ekonomisine olan güvenini her fırsatta dile getirmeye devam etmekte, İSG'nin ve Türk sivil havacılık sektörünün büyümesine yönelik kararlılığını sürdürmektedir."

Son dakika gündem: İSG CEO'su Ersel Göral'dan terminaldeki işletmelere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika gündem: İSG CEO'su Ersel Göral'dan terminaldeki işletmelere ilişkin açıklama Açıklaması

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pandemi, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İSG CEO'su Ersel Göral'dan terminaldeki işletmelere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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