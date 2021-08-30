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Son dakika haberi! İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyon'da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı - Son Dakika

Son dakika haberi! İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyon'da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı

30.08.2021 12:34

Son dakika haberleri... İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyon'da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı İşgal yıllarındaki Afyonkarahisar'ın dünü ve bugünü bu kitapta Araştırmacı Tarihçi Büyük Taarruz Alan Kılavuzu Hasan Özpınar: "Kitap aynı zamanda bir ibret vesikası" İşgalci Yunan Ordusu...

İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyon'da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı

İşgal yıllarındaki Afyonkarahisar'ın dünü ve bugünü bu kitapta

Araştırmacı Tarihçi Büyük Taarruz Alan Kılavuzu Hasan Özpınar:

"Kitap aynı zamanda bir ibret vesikası"

AFYONKARAHİSAR - İşgalci Yunan Ordusu tarafından Afyonkarahisar'ın değişik bölgelerinde çekilen 100 yıl önceki 100 fotoğraf Büyük Taarruzun 99. yılında bir kitapta toplandı. Kitapta bulunan ve o yıllarda çekilen fotoğrafların bugünkü hali de kitapta yer aldı.

Araştırmacı Tarihçi Büyük Taarruz Alan Kılavuzu Hasan Özpınar tarafından işgal yıllarında Yunan askerleri tarafından çekilen fotoğraflar bir kitapta toplanırken, 100 fotoğrafın o yıllardaki hali ile şimdiki hali karşılaştırıldı. Özpınar, Yunan ordusu tarafından çekilen ve Yunan askerlerinin ailelerine gönderdiği fotoğraflara ulaşarak bir kitapta toplamayı başardı. Kitapta bulunan fotoğraflar aynı o zamanda o dönemde işgalcilerin kenti ne denli abluka altına aldığının da bir kanıtı niteliğinde olarak göze çarpıyor.

"Yunan ordusunun yakıp, yıktığı yerler, katlettiği insanlar bu fotoğraflarda"

Kitap hakkında bilgi veren Özpınar, "Bu yıl 99. yıldönümünü kutladığımız Büyük Taarruz ve Baş Komutan Meydan Muharebesinin bu yıl dönümünde bizlerde farlı bir çalışmaya imza atalım istedik. Yaptığımız çalışma 13 Temmuz 1921-27 Ağustos 1922 tarihleri arasında işgal altında kalan Afyonkarahisar'da o dönemde işgalci yunan ordusunun çektiği 100 fotoğrafı belirledik ve bu 100 fotoğrafın bugünkü görünümlerini aynı açılan çekerek kitabımızı oluşturduk. Kitabımızın ismi 'Dünden bugüne işgal günlerinde Afyonkarahisar' adını taşıyor. O döneme ait 100 fotoğrafın dünü ve bu gününe yer verdik, Fotoğraflarda pek çok detaya rastlamak mümkün. Yunan ordusunun yakıp, yıktığı yerler, katlettiği insanlar, yerleştiği, karargah kurduğu binalar gibi pek çok detaya bu albüm kitapta rastlamak mümkün. Büyük Taarruzun ve Baş Komutan Meydan Muharebesinin yıl dönümünde ne mutlu ki bizlerde bundan 99 yıl önce büyük bir gayretle işgalci Yunan ordusunu Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar 26 Ağustos'tan 9 Eylül tarihine kadar düşmanın peşinde dağdan tepeden savaş ederek ve yürüyerek bu mesafeyi kat eden kahraman ordumuza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize adıyoruz" dedi.

"Kitap aynı zamanda bir ibret vesikası"

Kitabın aynı zamanda bir ibret vesikası olduğunun da altını çizen Özpınar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kitabımız sadece bir albüm olarak algılanmalı aynı zamanda bir ibret vesikası. O döneme ait pek çok görseli, fotoğrafı arşivlerden bulmak suretiyle kullandık. Bazen sayfalar dolusu yazıyı bir fotoğrafla anlatmak mümkün. Fotoğrafların çoğu o dönemde işgalci olarak bulanan Yunan askerlerince çekilmiş. Kimisi memleketlerine hatıra olarak fotoğrafların arkası yazılı olarak gönderilmiş, tıpkı yakın zamana kadar insanlar fotoğraflarla önemli günlerde kartpostallar gönderiyorlardı. Bundan 100 yıl öncede bu şekildeydi. Haliyle ilimize işgalci olarak gelen Yunan askerleri de bu şekilde bir çalışma içine girmişler ve fotoğrafların tamamı da o döneme ait.

Son dakika haberi! İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyon'da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı
Son dakika haberi! İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyon'da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı
Son dakika haberi! İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyon'da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı
Son dakika haberi! İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyon'da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı

Karahisar, İşgal, Afyon, Yunan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi! İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyon'da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı - Son Dakika


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