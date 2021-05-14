Işık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika

Işık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi Ayaspaşa Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Yuvalı Mahallesi'nden Saray istikametine doğru seyreden Muzaffer K. idaresindeki 34 LV 0177 plakalı otomobile iddiaya göre Kırklareli'nin Vize ilçesinden Çerkezköy istikametine seyreden Aytaç H. idaresindeki ışık ihlali yapan 17 ABC 386 plakalı kamyon Yuvalı kavşağında çarptı. Meydana gelen kazada 34 LV 0177 plakalı otomobil sürücüsü Muzaffer K. ve kamyon sürücüsü Aytaç H. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Çerkezköy ve Saray Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.