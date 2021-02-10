Son dakika haberi! Işıklarda bekleyen araçları geç fark eden sürücü tırın tırın altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika

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Işıklarda bekleyen araçları geç fark eden sürücü tırın tırın altında kaldı: 1 ölü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araçları geç fark eden otomobil sürücüsü, dorseli tıra arkadan çarptı. Tırın altında sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.

Kaza, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi D-100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 H 5902 plakalı Ford marka otomobilin sürücüsü Sezer Şeker, trafik ışıklarında duran araçları geç fark etti. Işıklara yaklaştığı sırada duramayan sürücü Şeker, 67 BA 023 plakalı Mercedes marka dorseli tıra arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tırın altında sıkışan Sezer Şeker, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Şeker'in, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.