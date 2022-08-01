Son dakika haberi! Isınan fren balataları yangına neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Isınan fren balataları yangına neden oldu

01.08.2022 13:09
Son dakika haberi! Isınan fren balataları yangına neden oldu

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, seyir halindeki bir tırın lastikleri aşırı şekilde ısınan balatalardan dolayı alev aldı.

Adıyaman'da, seyir halindeki bir tırın lastikleri aşırı şekilde ısınan balatalardan dolayı alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü Kavşağında 27 ALZ 278 plakalı patates yüklü tırın balatalarının aşırı şekilde ısınmasından dolayı lastiklerde yangın meydana geldi. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını söndürdü. Yapılan söndürme sonrasında itfaiye ekiplerince tırın lastiklerinde soğutma yapıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Isınan fren balataları yangına neden oldu - Son Dakika

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