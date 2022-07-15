Son dakika haberi... İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi toprağa verildi

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün 57 yaşında vefat eden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, son yolculuğuna uğurlandı.

İskeçe Sünne Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan binlerce kişiyle Mete için dua edildi, helallik alındı.

Mete'nin tabutu, binlerce Batı Trakyalı Türk'ün eşliğinde omuzlar üzerinde taşınarak 2007'den beri görev yaptığı İskeçe Müftülüğüne getirildi.

Mete'yi son yolculuğuna uğurlamak üzere İskeçe'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, kendisini uzun yıllardır tanıdığını belirterek, Mete'nin Batı Trakyalı Türk azınlık için verdiği hizmetleri anlattı.

Mete'nin naaşı, Müftülükteki merasimin ardından omuzlarda taşınarak İskeçe'deki Aşağı Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine Mete'nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, protokol üyeleri ve binlerce Batı Trakyalı Türk katıldı.

Şentop, mezarlıkta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve taziyelerini iletti.

Mete'nin Batı Trakyalı Türk azınlık için çok sayıda hizmetinin bulunduğunu belirten Şentop, "Buradaki o büyük kalabalık, kendisinin hüsnühaline, Müslümanlığına, şuurlu bir dava adamı oluşuna şehadet ediyor. Biz de şahit olduk. Hep ölünceye kadar da bu şehadetimizi muhafaza edeceğiz." dedi.

Şentop, Türkiye'nin, Batı Trakyalı Türk azınlığın durumunu ve sorunlarını da yakından takip ettiğini vurguladı.

Cenaze namazını kıldıran Erbaş da törendeki büyük kalabalığa dikkati çekerek, "Bizler de musallaya gelip böyle namazımız kılındığında, namazımızın kalabalık cemaatlerle kılınmasını Rabb'im nasip eylesin." diye konuştu.

Mete'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

15 yıldır İskeçe Müftüsü olarak görev yapıyordu

Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.

Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu.

Yükseköğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.

Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı.

2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi.

Mete, evli ve üç çocuk babasıydı.???????