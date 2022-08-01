Son dakika haberi! İskele demirlerini çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İskele demirlerini çalan şahıs tutuklandı

01.08.2022 18:07
Son dakika haberi! İskele demirlerini çalan şahıs tutuklandı

Son dakika haberi... Eskişehir'de bir iş yerinden iskele demirleri çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de bir iş yerinden iskele demirleri çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde meydana gelen iskele demirlerinin çalınması olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheliden Ş.Ü. yakalandı. Gözaltına alınan şahsın hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İskele demirlerini çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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