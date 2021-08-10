Son dakika haberleri... İSKENDERUN AÇIKLARINDA KONTEYNER GEMİSİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesi açıklarında, konteyner gemisinde yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Libya'dan yola çıktığı öğrenilen, Komorlar bandıralı konteyner gemisinde, İskenderun Körfezi'ndeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'Manassa Flower-M' isimli gemideki alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.