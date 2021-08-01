Son dakika haberi! İskenderun'da iki yıl önce babasını öldüren şahıs bu defa kardeşini öldürdü - Son Dakika

İskenderun'da iki yıl önce babasını öldüren şahıs bu defa kardeşini öldürdü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde daha önce babasını öldüren bir kişi bu kez kardeşini öldürdü.

Alınan bilgiye göre olay İskenderun Muradiye Mahallesi 286 sok no 41 de meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri Ramazan Sinan Gezici'yi sırtından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Aile fertleri ile yapılan görüşmede ise Doğan Gezici çıkan tartışma sonucu kardeşi Sinan Gezici'yi pompalı tüfekle öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Yapılan araştırmada Doğan Gezici,nin 2017 yılında da babası Yahya Gezici'yi öldürdüğü ve taksirli adam öldürme suçlamasından yargılandıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi. Yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenilen Doğan Gezici,nin %90 şizofreni raporu olan kardeşi Sinan Gezici'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını tespit eden polis zanlıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.