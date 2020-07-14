Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü düzenlendi.



İŞKUR ve MOSTEM arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde eğitim - öğretim faaliyetini sürdüren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilere mesleki danışmanlık yapılması, işgücü piyasasıyla buluşturulması, istihdam süreçlerinin takibi ve gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasına yönelik birtakım çalışmalar birlikte gerçekleştirilecek.



İş birliği protokolü Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Eşref Aslan ile MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Yiğitkanlı tarafından imzalandı.



İmzalanan işbirliği protokolü ile bu okulda yetiştirilen ve mezun edilen bireylerin Manisa'nın işgücü piyasasına teorik eğitim alarak dahil olmaları sağlanacak. Protokolü imzalayan Aslan ve Yiğitkanlı, işbirliğinin gençlerin geleceğini teminat altına alma noktasında yararlı olmasını temenni etti. - MANİSA