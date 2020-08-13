GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri, sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadığını kontrol etti. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İslahiye- Hassa karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında maske kontrolü yaptı. Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri uygulamada durdurdukları sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadıkları kontrol ederek ateşlerini ölçtü. Ekipler; maske, hijyen ve sosyal mesafenin koronavirüs ile mücadeledeki önemini anlatarak kurallara uyulmasını istedi.