Son dakika haberi | İslahiye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İslahiye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi

19.04.2022 11:37
Son dakika haberi | İslahiye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi

Son dakika haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Mustafa Anteploğlu, vatan için şehit olanlara rahmet yakınlarına ve gazilere sağlık diledi.

???????Anteplioğlu, şehitlerin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerin daima yanında olduklarını belirtti.???????

Programa Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Hasan Boncuk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, askeri personeller, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı Süleyman Yılmaz ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı Son dakika gündem: Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İslahiye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İslahiye'de şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement