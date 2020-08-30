Son dakika haberi... İslahiye'de tarım alanında yangın çıktı - Son Dakika

İslahiye'de tarım alanında yangın çıktı
GAZİANTEP - Gaziantep Atalar mevkinde bulunan tarım alanında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Gaziantep İslahiye İlçesi Atalar mevkinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş ve Gaziantep itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:53 - Kaynak: İHA
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