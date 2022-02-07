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Son dakika haberi: İslahiye'de zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi: İslahiye'de zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu

07.02.2022 15:07
Son dakika haberi: İslahiye'de zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu

Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kız çocuğuyla çöpten yiyecek topluyor gibi dilencilik yaptığı belirlenen kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kız çocuğuyla çöpten yiyecek topluyor gibi dilencilik yaptığı belirlenen kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, Yenimahalle'de kız çocuğuyla çöp konteynerinde yiyecek topladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler ve mahalle muhtarı, kadın ve çocuğun ihtiyaçları giderildikten sonra memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderdi.

Dilencilik yaptığı belirlenen kadın, çocuğuyla tekrar ilçeye geldiği bilgisi üzerine zabıta ekipleri, kadını ve çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

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Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İslahiye'de zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu - Son Dakika


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