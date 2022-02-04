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Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı (2)

04.02.2022 00:52

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Sarıçam ilçesinde ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı (2)
Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı (2)
Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı (2)

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Sarıçam, İtfaiye, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Islak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı (2) - Son Dakika
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