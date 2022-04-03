Son dakika haberi: İSLAMABAD - Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: İSLAMABAD - Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti

03.04.2022 12:56

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Alvi, Başbakan Han'ın çağrısının ardından Meclisin feshedildiğine ilişkin resmi bildirim yaptı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakan Yardımcısı Faruk Habib, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 90 gün içerisinde seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han taraftarları kararın ardından destek gösterileri düzenledi. Pakistan polisi de parlamento çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Son dakika haberi: İSLAMABAD - Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti
Son dakika haberi: İSLAMABAD - Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti
Son dakika haberi: İSLAMABAD - Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti

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Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti! Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti! Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti. Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSLAMABAD - Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSLAMABAD - Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti - Son Dakika
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