Son dakika haberi... İşlediği cinayetten sonra 8 yıl kaçan sanığın yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İşlediği cinayetten sonra 8 yıl kaçan sanığın yargılandığı davada karar çıktı

19.04.2022 11:17
Son dakika haberi... İşlediği cinayetten sonra 8 yıl kaçan sanığın yargılandığı davada karar çıktı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da 2014 yılında işlediği cinayetin ardından kaçan ve 8 yıl sonra yakalanan sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Afyonkarahisar'da 2014 yılında işlediği cinayetin ardından kaçan ve 8 yıl sonra yakalanan sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 23 yaşındaki genci öldürdüğünü kabul eden ve beraatini isteyen sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

16 Temmuz 2014'te Abdullah Üney (23), husumetlisi olduğu iddia edilen Mehmet Çakal tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Aradan geçen 8 yılda olayın faili yakalanamazken, soruşturma dosyasını tekrar açan jandarma ekipleri olayın şüphelisi Çakal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki bir evde olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri adrese düzenledikleri baskında Çakal'ı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Çakal ve kardeşi A.Ç.'nin Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

"ÇAKAL'IN MAKTULÜ ÖLDÜRMESİNİ GEREKTİRECEK BİR HUSUMET BULUNMAMAKTADIR"

Duruşmada savcılık sanık Mehmet Çakal'ın 'kasten adam öldürme' suçlaması ile müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada savunma yapan Mehmet Çakal beraatini talep ederken, Çakal'ın avukatı savunma yaptı. Savunmada Çakal'ın, Üney'i öldürme gibi bir amacının olmadığını ifade eden avukatı, "Savunmalar ve ifadeler Üney ile Mehmet Çakal arasında gerçekleşen bir boğuşma esnasında silahın ateş alarak, maktulün vurulduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Çakal'ın maktulü öldürmesini gerektirecek bir husumet bulunmamaktadır. Aksine olaydan önce Üney'in ailesinden bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Üney'de, Mehmet Çakal'a karşı husumet bulunmaktadır. Maktulün herhangi bir eylemi olmadan Mehmet Çakal'ın kendisine karşı bir saldırısı olmamıştır. Olay öncesinde Üney söz konusu yerden birkaç defa geçmiştir. Dolayısıyla biz Mehmet Çakal'ın öldürme kastının bulunmadığını düşünmekteyiz. Mahkemeniz aksi kanaatte ise olayın meşru savunma hükümleri doğrultusunda değerlendirilmesini gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CİNAYETE KURBAN GİDEN GENÇ, ÖLMEDEN 10 DAKİKA ÖNCE GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Son sözü sorulan sanık Mehmet Çakal beraatini istedi. Mahkeme heyeti savunma ve ifadelerin ardından Çakal'ın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verirken, aynı davada yargılanan Çakal'ın kardeşi A.Ç.'nin ise beraatine hükmetti.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği 16 Temmuz 2014'de Abdullah Üney'in görüntüsü, ölmeden 10 dakika önce bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.

(Ali Bayar - İHA)

Son dakika haberi... İşlediği cinayetten sonra 8 yıl kaçan sanığın yargılandığı davada karar çıktı

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Karahisar, Jandarma, Antalya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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