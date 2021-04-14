Son dakika haberi: İspanya, ABD ile aynı zamanda Afganistan'dan askerlerini çekeceğini açıkladı - Son Dakika

İspanya, Afganistan'dan askerleri çekme konusunda ABD ve diğer müttefik devletlerle hareket edeceğini duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanya'nın Afganistan'dan askerlerini çekme kararını, bugün yapılan NATO dışişleri ve savunma bakanları toplantısında bildirdi.

ABD'li mevkidaşlarıyla da görüşen Laya ve Robles, Afganistan'dan askerlerin çekilmesi ve bu ülkedeki misyonun sonlandırılmasını analiz etti.

"İspanya, kademeli bir geri çekilme sürecini destekliyor"

İspanya Savunma Bakanı Robles, NATO toplantısındaki konuşmasında, "ABD tarafından önerilen geri çekilme planının genel hatları, ülkede insan hakları, eğitim, kadın ve çocukların refahı konularında elde edilen demokratik ilerlemenin pekiştirilmesini sağlamak için yeterli zamanı sunmuştur." ifadesini kullandı.

"Afganistan'ın artık terör örgütleri için bir sığınak olmasının engellendiğini" belirten Robles, şunları kaydetti:

"Afgan toplumunun bu 20 yılda elde ettiği başarıların NATO misyonları ve müttefik Silahlı Kuvvetlerin yorulmak bilmeyen azmi ve fedakarlığı sayesinde mümkün olmuştur. İspanya, Afganistan'da gerekli sürede ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde, iyi koordine edilmiş, kademeli bir geri çekilme sürecini destekliyor."

Dışişleri Bakanı Laya da İspanya'nın "Afganistan'ın barış, istikrar ve geleceğine olan bağlılığını sürdürdüğünü" belirtip, Kabil'deki İspanya Büyükelçiliğinin açık kalacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini açıklamasının ardından Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de ABD ile askerlerini çekeceklerini duyurmuştu.