Son dakika haberi: İspanya Başbakanı Sanchez'den, "ABD demokrasisinin gücüne güveniyorum" paylaşımı - Son Dakika

Son dakika haberi: İspanya Başbakanı Sanchez'den, "ABD demokrasisinin gücüne güveniyorum" paylaşımı
07.01.2021 00:41
Bir son dakika haberine göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de çıkan olayları "endişeyle" takip ettiğini belirterek, Amerika demokrasisinin gücüne güvendiğini bildirdi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de çıkan olayları "endişeyle" takip ettiğini belirterek, Amerika demokrasisinin gücüne güvendiğini bildirdi.
Sanchez, Twitter hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklamada bulundu.
İspanya Başbakanı, " Washington'daki Kongre binasından gelen haberleri endişeyle takip ediyorum. Amerika demokrasisinin gücüne güveniyorum. Yeni Başkan Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek, gerilimi aşacaktır." ifadesini kullandı.
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