Son dakika haberi! İspanya'da gece kulübünde çıkan olayda 4 kişi silahla, 1 kişi bıçakla yaralandı

İspanya'nın güneyinde bir gece kulübünde çıkan olayda 4 kişinin silahla, 1 kişinin ise bıçakla yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilileri, Costa del Sol bölgesindeki popüler tatil kasabası Marbella'da gece kulübünde 4 kişinin silahla vurulduğunu, 1 kişinin bıçakla yaralandığını söyledi.
Silahla vurulanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Ateş ettiği tahmin edilen kişinin bıçakla göğsünden ve başından ağır yaralandığı belirtildi.
Şüphelinin gözaltında tutulduğu bilgisini paylaşan polis yetkilileri, olayın nedenini araştırıyor.
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