Son dakika haberi! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 537 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 537 kişi öldü

24.11.2020 20:47
Son dakika haberi! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 537 kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 537 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 bin 228 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 537 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 bin 228 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 537 arttı.

Bu rakam, salgında ikinci dalganın başladığı eylül ayından bu yana kayda geçen en yüksek günlük can kaybı sayısı oldu.

Bakanlık, son 7 günde 1232 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 43 bin 668'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 582 bin 616 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 12 bin 228 artışla 1 milyon 594 bin 844'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da mevcut durumda 16 bin 701 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 2 bin 853'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Son dönemlerde alınan önlemlerle ülke genelinde her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 600'lerden 362'ye inse de halen Avrupa Birliği'nin (AB) belirlediği ve 150 vakanın üzerindeki yerler için adlandırılan riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 85 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 919 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 56'ya, toplam vaka sayısı da 268 bin 721'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 537 kişi öldü - Son Dakika


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