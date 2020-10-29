Son dakika haberi | İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı

29.10.2020 18:11
Son dakika haberi | İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İspanyol Meclisi, sol koalisyon hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı.

İspanyol Meclisi, sol koalisyon hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı.

OHAL'in uzatılmasıyla ilgili mecliste yapılan oylamada 350 milletvekilinden 194'ü "evet", 99'u "çekimser" ve 53'ü "hayır" oyu kullandı.

Ayrıca Başbakan Pedro Sanchez'in iki ayda bir genel kurulda Kovid-19 ile ilgili gelişmeler konusunda meclisi bilgilendirmesi için ek karar alındı.

Oylama öncesinde konuşan Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Zaman, önlemleri hafifletme zamanı değil. Önümüzde çok daha zor aylar var." dedi.

"Olağanüstü hal gerekli çünkü çok endişe verici bir durumla karşı karşıyayız." diyen İlla, uzun ve geçmiş yıllardan farklı bir kışın kendilerini beklediğini ifade etti.

Oylamada çekimser kalan ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP) ve "hayır" oyu kullanan aşırı sağcı Vox Partisi ise Kovid-19 salgınını yönetiminden dolayı hükümeti sert dille eleştirdi.

İspanya'da yasalar gereği OHAL en fazla 15 gün geçerli olurken ülke demokrasi tarihinde ilk kez meclisin onayıyla 6 ay geçerli olacak şekilde OHAL ilan edildi.

Salgından dolayı ilk olarak 14 Mart-21 Haziran arasında OHAL ilan eden İspanya, bu süreçte halka mecbur olmadıkça (işe gitmek, sağlık veya alışveriş) sokağa çıkma yasağı getirilmiş, okul, bar, restoran ve mağazalar kapatılmıştı.

İkinci kez ilan edilen ve 25 Ekim'den itibaren geçerli olan OHAL'de ise ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirilerek, en fazla 6 kişiye kadar toplanma izni verildi.

Hükümet, serbest dolaşım kısıtlamaları ile diğer ek önlemlerde yetkiyi şimdilik özerk yönetimlere bırakıyor.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı son verilerine göre Kovid-19'da ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 136 bin 503'e çıkarken, salgından 35 bin 466 kişi hayatını kaybetti.

Olağanüstü Hal, Koalisyon, İspanya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadı Son Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Koronavirüse yakalandığını açıklayan Irmak Ünal'ın göğüs dekoltesi dikkat çekti Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi
Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildi Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildi         
18:04
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma         
17:49
Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı         
17:19
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım         
16:21
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 18:28:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei