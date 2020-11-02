Son dakika haberi! İspanya'da son 24 saatte 18 bin 340 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 18 bin 340 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 313 bin 87'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 340 kişide daha virüs tespit edildiği, 127 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 313 bin 87'ye, toplam can kaybı ise 36 bin 257'ye ulaştı.