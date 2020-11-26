İspanya'da son 24 saatte 19 bin 510 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 642 bin 142'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 19 bin 510 kişide daha virüs tespit edildiği, 337 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 642 bin 142'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 374'e ulaştı.