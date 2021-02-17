Son dakika haberi | İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti - Son Dakika

Son dakika haberi | İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti

17.02.2021 23:18

Son dakika gündem haberine göre İspanya'da terörizmi yüceltme ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giyen rap sanatçısı Pablo Hasel'in dün polis zoruyla tutuklanıp cezaevine götürülmesine karşı Katalonya'da başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak bugün de devam etti.

İspanya'da terörizmi yüceltme ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giyen rap sanatçısı Pablo Hasel'in dün polis zoruyla tutuklanıp cezaevine götürülmesine karşı Katalonya'da başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak bugün de devam etti.

Ülkenin bazı büyük kentlerinde yapılan eylemlerde olaylar çıkarken, özellikle başkent Madrid ve Barselona'da polis, göstericileri dağıtmak için müdahale etti.

Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan, çoğunluğunu aşırı solcu grupların ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığa karşı cop kullanarak müdahale eden polis, bazı göstericilerin taş ve şişe atarak karşılık vermesiyle ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi de kullandı.

Meydandaki kalabalığı dağıtan polis ile göstericiler arasındaki çatışmalar sokak aralarında da devam etti.

Şiddet yanlısı bazı gruplar, çevredeki dükkanlara saldırarak, çöp bidonlarını ateşe verdi.

Benzer olaylar Barselona'da da yaşanırken, kent merkezinde toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Barselona ve Madrid sokaklarında devam eden olaylarda gözaltına alınanların olduğu, yaralıların da bulunduğu görüldü.

Katalonya bölgesinde dün akşam yapılan gösterilerde 33 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Plastik mermiden yaralanan bir gencin gözünü kaybettiği açıklandı.

Hakkında 2014'ten bu yana 4 farklı suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı ve halen devam eden bir soruşturma bulunan Hasel, Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası almasının ardından dün sabah polis zoruyla tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

Hasel'in cezaevine konulması, "ifade özgürlüğünün kısıtlandığı" gerekçesiyle İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü gruplar tarafından da eleştiriliyor.

Hasel'in cezasının infazının askıya alınması talebini reddeden Ulusal Mahkeme, kararında, bazı şarkılarındaki sözlerde terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel'in daha sonra 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan mahkum edildiğini hatırlatmıştı.

Hasel'in tutuklanması, İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet, "nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların, Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

Son dakika haberi | İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti
Son dakika haberi | İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti
Son dakika haberi | İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti
Son dakika haberi | İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti

Hakaret, İspanya, Polis, RAP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti - Son Dakika


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