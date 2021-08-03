Muğla'da orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye İspanya'nın 2 uçağı da destek veriyor.
Dalaman Havalimanı'na konuşlanan uçaklar, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılıyor.
27 kişiden oluşan İspanyol ekip, gün içerisinde Marmaris, Milas, Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı faaliyetlerine başladı - Son Dakika