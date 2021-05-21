Son dakika haberi: İspanya İçişleri Bakanı: "Ceuta'ya giren Faslı göçmenlerin 6 bin 500'den fazlasını geri gönderdik" - Son Dakika

Son dakika haberi: İspanya İçişleri Bakanı: "Ceuta'ya giren Faslı göçmenlerin 6 bin 500'den fazlasını geri gönderdik"

21.05.2021 12:57
Son dakika haberi: İspanya İçişleri Bakanı:

Son dakika gelişmesine göre İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, geçtiğimiz Salı günü İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya giren yaklaşık 8 bin Faslı göçmenin 6 bin 500'den fazlasının geri gönderildiğini açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, geçtiğimiz Salı günü İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya giren yaklaşık 8 bin Faslı göçmenin 6 bin 500'den fazlasının geri gönderildiğini açıkladı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve İspanya Anayasası'na göre Melilla ile birlikte özerk il statüsündeki Ceuta (Sebte) kentine geçtiğimiz 18 Mayıs'ta Fas'tan yaklaşık 8 bin göçmenin kaçak yollardan giriş yapmasıyla başlayan kriz sürüyor. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska katıldığı radyo programında sınırdaki göçmenlerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Durumun ilk günlere göre daha normal olduğunu belirten Bakan Grande-Marlaska, Fas ile yaşanan son diplomatik krizin "mümkün olduğunca kısa süreceğini" umduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Ceuta (Sebte) kentine geçtiğimiz 18 Mayıs'ta Fas'ın Finidek (Fnideq) kasabasından ve Tanca şehrinden botlarla ve yüzerek yaklaşık 8 bin göçmenin yasa dışı yollardan giriş yaptığı bildirilmiş, düzensiz göçmenler arasında çok sayıda çocuk olduğu belirtilmişti. Yüzerek Ceuta'ya geçmeye çalışan 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. İspanyol kamuoyu, Afrika'nın kuzeybatısındaki ayrılıkçı örgüt Polisario Cephesi liderinin İspanya'da olduğunun ortaya çıkması üzerine, Fas'ın göçmenleri bir baskı unsuru olarak kullandığını iddia etmişti. Fas medyası ise yasa dışı göçmen geçişinden İspanyol Sivil Muhafızlarını sorumlu tutmuştu.

Fas ve İspanya arasındaki diplomatik gerilim

Geçtiğimiz günlerde Fas istihbaratı, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Covid-19 tedavisi için İspanya'da bulunduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Fas Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'nın Gali'yi topraklarına kabul etmesinin ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını belirterek söz konusu tehlikeli eylemi haklı çıkarmaya yönelik açıklamalarının giderek arttığını kaydetmişti. Bakanlık, İspanya'nın Gali'nin topraklarına girmesine izin vermesinin ihmal olmadığını, önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem olduğunu söylemişti. Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ise yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Polisario lideri Gali'yi sahte pasaportla kabul etmesi skandal" ifadesini kullanmıştı.

Batı Sahra meselesi

Fas Krallığı, 1975'te bir dönem İspanya sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına kattığını ilan ettiğinde bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik bugün hala devam ediyor. Fas, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu savunurken, Polisario Cephesi de bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile 1991'de anlaşılan ateşkese kadar Fas güvenlik güçleri ile Polisario Cephesi arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, ateşkesin ardından da Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler sonuca ulaşamamıştı. - MADRİD

Süleyman Soylu, İspanya, Afrika, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İspanya İçişleri Bakanı: 'Ceuta'ya giren Faslı göçmenlerin 6 bin 500'den fazlasını geri gönderdik' - Son Dakika


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