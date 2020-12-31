Son dakika haberi: İspanya'nın asırlık yılbaşı kutlama geleneği Kovid-19 nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: İspanya'nın asırlık yılbaşı kutlama geleneği Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

31.12.2020 12:33
Son dakika haberi: İspanya'nın asırlık yılbaşı kutlama geleneği Kovid-19 nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Son dakika haber... İspanya'da 100 yıldan fazla süredir, Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı iptal edildi.

İspanya'da 100 yıldan fazla süredir, Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı iptal edildi.

Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, ne İspanyol Gribi (1918-1920) ne de İç Savaş (1936-1939) dönemlerinde durdurduğu Puerta del Sol Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamasını ilk kez salgın gerekçesiyle yasakladı.

Madrid özerk yönetimi tarafından alınan kararla meydanın saat 22.00'dan itibaren kapatılıp boşaltılacağı bildirildi.

Madrid'deki disko ve barların bağlı olduğu dernek tarafından yapılan açıklamada, yasaklardan dolayı yılbaşı gecesinde sektörün toplam ekonomik kaybının 55 milyon avro olacağı duyuruldu.

Kovid-19'dan dolayı disko ve barların kapalı olduğu, restoranların kısıtlı hizmet verdiği İspanya genelinde, evde aile fertleri arasında en fazla 6 kişi toplanma izniyle saat 01.30'a kadar sınırlı olmak şartıyla yılbaşı gecesini geçirme izni veriliyor.

Gece yarısında 12 üzüm yeme inancı

Resmi arşivlere göre 1893 yılında İspanya'da başlayan ve daha sonrasında bazı Güney Amerika ülkelerine de sıçrayan, yeni yılda şans ve bereket getirdiği inancıyla 31 Aralık gece yarısında her ayı temsilen 12 üzüm yeme geleneği bu yıl sadece evlerde olacak.

1901'de bir grup Madridlinin 31 Aralık gecesi Puerta del Sol Meydanı'nda toplanıp 12'şer üzümü yemesiyle, bu meydan yılbaşı kutlamalarının ve söz konusu geleneğin merkezi haline gelmişti.

1962 yılından itibaren İspanya devlet televizyonu tarafından her yılbaşı gecesi bu meydandan canlı yayın yapılırken, İspanyollar saat kulesinin çanının sesleri eşliğinde yenilen 12 üzümle yeni yıla giriyor.

Geleneğe göre meydandaki saat kulesinin çanı saat 00.00'a gelmeden 35 saniye önce çalmaya başlayıp, her 3 saniye de bir çalınan çanda tek üzüm yenilerek 12. üzümün yenilmesiyle yeni yıla giriş yapılıyor.

Bu yıl ise ne meydanda insanlar ne de çalan saat çanı olacak.

Madrid Belediyesi, Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin anısına Puerta del Sol Meydanı'nda saat 00.00'da müzisyen Nacho Cano'nun tek şarkı çalacağını ve tek etkinliğin bu olacağını açıkladı.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar 50 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, 1 milyon 910 bin 218 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son günlerde yeni vaka sayılarının yeniden artış göstermesinden dolayı ek tedbirler alınması öngörülüyor.

İspanya, Madrid, Aralık, Savaş, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: İspanya'nın asırlık yılbaşı kutlama geleneği Kovid-19 nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


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