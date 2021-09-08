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Son dakika haberi... İspanyol hükümeti, 1,7 milyar avroluk Barselona havaalanını yenileme projesini askıya aldı - Son Dakika

Son dakika haberi... İspanyol hükümeti, 1,7 milyar avroluk Barselona havaalanını yenileme projesini askıya aldı

08.09.2021 21:16
Son dakika haberi... İspanyol hükümeti, 1,7 milyar avroluk Barselona havaalanını yenileme projesini askıya aldı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkenin önemli turistik kentlerinden Barselona'daki El Prat Havaalanının yenilenmesi projesini askıya aldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkenin önemli turistik kentlerinden Barselona'daki El Prat Havaalanının yenilenmesi projesini askıya aldı.

Ulaştırma, Dolaşım ve Kentsel Gündem Bakanı Raquel Sanchez, 1 milyar 700 milyon avroluk bir yatırımı öngören Barselona El Prat Havaalanını yenileme projesinin askıya alındığını açıkladı.

Sanchez, Katalonya özerk hükümetinin yeterli destek vermemesini bu karara gerekçe olarak gösterdi.

Merkezi hükümet ile Katalonya özerk hükümeti 2 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, El Prat Havaalanının genişletilmesi projesinin hayata geçirilmesi hususunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Diğer yandan Sanchez, yatırım projesinin durdurulmasının, merkezi hükümet ile Katalonya özerk hükümeti arasında gelecek hafta başlaması öngörülen "diyalog masası" görüşmelerini etkilememesi gerektiğini savundu.

İspanya'nın mevcut durumda en önemli sorunu olan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı siyasi çözüm üretmek amacıyla diyalog masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Katalan hükümeti, görüşmelerin sonunda bağımsızlık referandumu kararı çıkmasını şart koyarken, merkezi hükümet buna karşı çıkıyor.

Koalisyon, Barselona, Hükümet, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... İspanyol hükümeti, 1,7 milyar avroluk Barselona havaalanını yenileme projesini askıya aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İspanyol hükümeti, 1,7 milyar avroluk Barselona havaalanını yenileme projesini askıya aldı - Son Dakika
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