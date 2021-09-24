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Son dakika haberi... İspanyol hükümetine göre, Puigdemont'un gözaltına alınması "devam eden adli prosedürün sonucu" - Son Dakika

Son dakika haberi... İspanyol hükümetine göre, Puigdemont'un gözaltına alınması "devam eden adli prosedürün sonucu"

24.09.2021 11:45
Son dakika haberi... İspanyol hükümetine göre, Puigdemont'un gözaltına alınması

Son dakika haberleri: İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un İtalya'nın Sardunya Adası'nda gözaltına alınmasını, "devam eden adli bir prosedürün sonucu" olduğunu belirtti.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un İtalya'nın Sardunya Adası'nda gözaltına alınmasını, "devam eden adli bir prosedürün sonucu" olduğunu belirtti.

Başbakanlık kurumundan yapılan açıklamada, Puigdemont'un gözaltına alınmasının "Herhangi bir Avrupa Birliği (AB) vatandaşının yaptığı eylemlerin mahkemeler önünde hesabını vermesi için geçerli olan ve devam eden bir adli prosedürden kaynaklandığı" bildirildi.

Hükümet, "her AB vatandaşının olduğu gibi Puigdemont'un da adalete karşı gelmeden, mahkeme kararlarına uyması gerektiğini" savundu.

Ayrılıkçı Katalanlar İspanya'yı suçladı

Bu arada, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin temsilcileri de dün akşamdan bu yana sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlarda ve İspanyol basınına yaptıkları açıklamalarda, Puigdemont'un gözaltına alınmasını eleştirip İspanya devletini suçladı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones, Puigdemont'un yanında olduğunu belirterek "Zulüm ve baskı karşısında en güçlü kınamayı yapıyorum. Bunun durması gerekiyor. Tek yol genel af, tek çözüm kendi geleceğine karar verme hakkı (bağımsızlık referandumu)." ifadelerini kullandı.

Puigdemont'un üyesi olduğu Katalonya İçin Birlik (Junts) Partisinin Genel Başkanı Albert Batet de ayrılıkçı birçok Katalan siyasetçi gibi İspanyol adaletini, Avrupa Adalet Divanını "aldatmakla" suçladı.

Bağımsızlık yanlıları İtalya'nın Barselona Konsolosluğu önüne toplandı

Diğer yandan Puigdemont'un gözaltına alınmasını protesto etmek için bağımsızlık yanlıları İtalya'nın Barselona Konsolosluğu önünde toplandı.

Katalonya Ulusal Asamblesi adlı bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütünün çağrısıyla toplanan kalabalık "Başkanımızı serbest bırakın", "Özgürlük", "Bağımsız Katalonya" sloganları atarak Puigdemont'un serbest bırakılmasını istedi.

Barselona, İspanya'da İtalyan nüfusun (kayıtlı 60 bin) en yoğun olduğu kent olarak biliniyor.

Puigdemont ile ilgili süreç

Bir toplantıya katılmak için gittiği Sardunya Adası'ndaki Alghero kenti havaalanında İtalyan sınır polisi tarafından dün akşam gözaltına alınan Puigdemont, Sassari'de mahkemeye çıkartılacak.

Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi, Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak"la suçluyor.

İspanyol yargısından kaçarak 30 Ekim 2017'de Belçika'ya giden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont, 2019 yılında AP milletvekili seçilmişti.

Belçika mahkemesi, İspanya'nın Puigdemont'un iadesiyle ilgili talepleri reddetmişti.

Almanya mahkemesi ise 2018 Mart ayında kara yolunda seyahat ederken Alman polisi tarafından kısa süreliğine gözaltına alınan Puigdemont'un sadece "kamu malını kötüye kullanmak" suçundan İspanya'ya iade edilebileceği yönünde karar vermişti.

AP, İspanya'daki yargı sürecinden kaçarak Belçika'da yaşayan Puigdemont ve diğer 2 Katalan AP milletvekilinin dokunulmazlığını mart ayında kaldırmıştı.

Avrupa Genel Mahkemesi de Puigdemont'un yaptığı itiraz sonuçlanana kadar dokunulmazlığın kaldırılmasının devam edeceği yönünde karar almıştı.

Puigdemont ile aynı dönemde Katalonya Özerk Hükümetinde görev yapan ve ancak yurt dışına kaçmak yerine, İspanya'da kalmayı tercih eden Katalan siyasetçilerden hüküm giyen 9'u, 1328 gün tutuklu kaldıktan sonra 22 Haziran'da İspanyol hükümetinin kısmi af kararıyla serbest kalmıştı.

Puigdemont'un da İspanya'ya olası iadesinde mahkemeye çıkarılacağı ancak hüküm giyse dahi kısmi aftan yararlanabileceği iddia ediliyor.

İspanya'da muhalefetteki sağ partiler bu olasılığa karşı şimdiden hükümeti önlem alması için uyarıyor.

Milletvekili, İspanya, Hükümet, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İspanyol hükümetine göre, Puigdemont'un gözaltına alınması 'devam eden adli prosedürün sonucu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İspanyol hükümetine göre, Puigdemont'un gözaltına alınması "devam eden adli prosedürün sonucu" - Son Dakika
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