Son dakika haberi: İspanyol mahkemesi, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi şartsız serbest bıraktı - Son Dakika

İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin bir parçası olan, Batı Sahra'daki Polisario Cephesi'nin lideri İbrahim Gali, hakkındaki iki ayrı suçlamadan dolayı açılan soruşturma kapsamında ifade verdiği Madrid'deki Ulusal Mahkeme tarafından şartsız serbest bırakıldı.

İspanya'nın Logrono kentindeki bir hastanede bulunan 71 yaşındaki Gali, Sahra İnsan Haklarını Savunma Derneğinin başvurusunu kabul eden Ulusal Mahkeme tarafından açılan soruşturmada, bugün hastanede kaldığı odadan çevrim içi bağlantı aracılığıyla ifade verdi.

Gali'nin avukatı Manuel Olle, basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin, aralarında işkence ve insanlık suçu işlediğine dair iddiaların da olduğu suçlamaların tümünü reddettiğini söyledi.

Söz konusu suçlamaların "siyasi" olduğunu öne süren Olle, soruşturmanın kapatılmasını talep ettiklerini belirtti.

Mahkeme hakimi Santiago Pedraz da söz konusu suçlamalara delil teşkil edecek herhangi bir unsur olmadığına ve sanığın kaçma riski bulunmadığına kanaat getirerek, suçlama avukatlarının talep ettiği, geçici tutuklama, pasaportuna el koyma gibi ihtiyati tedbir uygulamalarını kabul etmedi.

Hakkında şartsız serbest kalma kararı verilen Gali'nin Kovid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilir edilmez özgür olduğu belirtildi.

Diğer yandan İspanyol basını, Cezayir hükümetinin Gali'yi İspanya'dan alıp Argel'e götürmek için özel bir uçak yolladığını ancak İspanyol hükümetinden izin alınmadığı için uçağın Cezayir'e geri döndüğünü iddia etti.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihleri arasında 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Düzensiz göçmen akını Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ve İspanya'nın bölgeye asker göndermesiyle sonlandırılmış, 7 bin 500 kadar düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Madrid'deki Büyükelçisini istişare amaçlı geri çeken Fas yönetimi yaptığı yazılı açıklamalarda, Batı Sahra ile Katalonya sorunları arasında bağlantılar kurarak, Batı Sahra ile ilgili İspanya'nın net tavrının belli olmadığı sürece mevcut krizin bitmeyeceğini ileri sürüyor.

Avrupa Birliği'nden destek alarak Fas ile arasındaki sorunu, daha fazla büyümeden diplomatik yollarla çözmeye çalışan İspanya'daki sol hükümet ise Fas'a "sınır ihlali ve tehditkar açıklama yapmaktan kaçınma" çağrısında bulunuyor.