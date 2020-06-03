Son dakika haberi! Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 3 bakır çubuk, 8 işaretleme çivisi, 25 metre elektrik kablosu, 1 av tüfeği mermisi, 1 kemik kırığı, 1 saat pili ve bileklik ele geçirildi.

Kaymakamlıktan izin alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için bölgeye fotokapan yerleştirdi. Fotokapana yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Isparta 'nın Sütçüler ilçesindeki Zorzilla Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan üç kişi fotokapan yardımıyla yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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