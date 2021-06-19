Son dakika haberi... Isparta'da apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberler... Isparta'da apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta'da apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kepeci Mahallesi'nde apartman boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna düştüğü tespit ettiği kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla apartman boşluğuna inen itfaiye eri, kediyi kurtardı. Sahibi İlkay Sarıkaya'ya teslim edilen kedinin iki gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Isparta, İtfaiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Isparta'da apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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