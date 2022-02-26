Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü - Son Dakika
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Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

26.02.2022 20:44

Isparta'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Isparta'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Emre Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Hasan Bulut (40), dengesini kaybederek üçüncü kattan ikinci kattaki asansör boşluğuna düştü.

Çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

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Hasan Bulut, İtfaiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü - Son Dakika


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