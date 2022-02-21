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Bir kadın apartta ölü bulundu - Son Dakika

Bir kadın apartta ölü bulundu

21.02.2022 15:36

Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.

Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.

Kutlubey Mahallesi'nde bir apartta yaşayan Zehra K'den (48) haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine aparta sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, kadını hareketsiz buldu.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra K'nin cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir kadın apartta ölü bulundu
Bir kadın apartta ölü bulundu
Bir kadın apartta ölü bulundu

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Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kadın apartta ölü bulundu - Son Dakika


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