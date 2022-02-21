Bir kadın apartta ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.

Kutlubey Mahallesi'nde bir apartta yaşayan Zehra K'den (48) haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine aparta sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, kadını hareketsiz buldu.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra K'nin cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.