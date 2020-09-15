Son dakika haberi... Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Aşağıkaşıkara köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 22:47 - Kaynak: AA
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