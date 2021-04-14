Isparta'da bir dernekte kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 139 bin 66 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı ve salgın kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Dernekteki 31 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 139 bin 66 lira ceza verildi.

Derken başkanı hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.