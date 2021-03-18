Son dakika haberi! Isparta'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi - Son Dakika

Isparta'da şehit yakınları ile gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin ve vatan savunmasının imandan olduğunu söyledi.

Binlerce yüzlerce şehit ve gazi olsa da bu topraklardan asla vazgeçmeyeceklerini belirten Seymenoğlu, kahramanlık destanlarını yazmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek şehitlerin olduğunu söyleyen Seymenoğlu, "Şehitlerimizin bu millete emanet aileleri var, ne mutlu ki, gazilerimiz ve aileleri var. Canları pahasına vatan savunmasında yer alan şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlıkların Devlet Övünç Madalyalarını takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törende, Isparta Başsavcısı Mustafa Akbubut, kendi kaleme aldığı "Çanakkale" isimli şiiri seslendirdi.

Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu, Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın oğlu Metin Ceylan ile Suriye'de teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Osman Hozer'e madalya ile beratlarını verdi.

Törene, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Jandarma Komutanı Sabri Albay Sabir Küyük, Emniyet Müdürü Metin Akay, gaziler ve şehit alileri katıldı.