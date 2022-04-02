El frenini çekilmeyen otomobil eve çarparak durabildi - Son Dakika

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Isparta'da el frenini çekilmeden park edilen otomobilin, 200 metre ilerideki bir evin kapısına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Mahallesi'nde aracını park ettikten sonra el frenini çekmeden araçtan inen sürücü, otele girdi. Bu sırada hareket eden otomobil, yaklaşık 200 metre ilerideki bir evin kapısına çarparak durdu. Aracının hareket ettiğini gören sürücü, otelden çıkarak, aracının yanına gitti.

Maddi hasarın oluştuğu kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otel görevlisi Tahsin Kazan, otomobilin, sürücünün otele girer girmez hareket ettiğini gördüklerini ancak müdahale edemediklerini belirtti.