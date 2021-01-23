Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı

23.01.2021 16:43

Son dakika gündem haberi: Isparta'da esnaf arasında çıkan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Isparta'da esnaf arasında çıkan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde esnaflık yapan M.A. ile M.Ç ve A.Ç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen M.A, olay yerinden kaçarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, M.Ç ve oğlu A.Ç'yi gözaltına aldı.

Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı

Cumhuriyet Caddesi, Isparta, Esnaf, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda Eski takım arkadaşı Guarin'den Falcao'ya: Galatasaray'ı bırak bize gel Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Biden istedi, NASA ödünç verdi! 3.9 milyar yıllık 'Ay Taşı' Beyaz Saray'da Serdar Ortaç'tan tepki çeken itiraf! Kredisini ödeyemeyince devlet bankası borcunu 8 ay ertelemiş Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı
Ronaldo, Suudi Arabiztan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ronaldo, Suudi Arabiztan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti         
17:00
Arnavutköy'deki fabrikada çıkan yangında lüks araçlar küle döndü Arnavutköy'deki fabrikada çıkan yangında lüks araçlar küle döndü         
16:43
Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu         
16:25
İlk milli fırkateyn İstanbul'un denize indirilme talimatını, Hulusi Akar'ın eşi verdi İlk milli fırkateyn İstanbul'un denize indirilme talimatını, Hulusi Akar'ın eşi verdi         
16:17
Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indirildi Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indirildi         
15:53
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "PKK'yı silahlandıran adam" olarak tanınıyor         
14:51
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı         
13:27
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir         
10:32
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 17:22:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei