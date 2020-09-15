Kaza yerinden kaçan sürücü Topyıldız ise jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Yaralılardan Gencer, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada, sürücü Özkan ile diğer araçta bulunan Bünyamin Osman Kılıç , Hasan Gencer, Beyza Dişbudak yaralandı.

Isparta 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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