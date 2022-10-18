Son dakika haberi... Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

18.10.2022 13:49
Son dakika haberi... Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Son dakika haberi... Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında ateşli, ateşsiz silahlar kesici ve delici aletler, sağlıksız ve kaçak olarak üretimi yapılan, zaman zaman zehirlenmelere hatta ölümlere dahi yol açabilen sahte alkol ürünleri ve vergi kaybına yol açan diğer kaçak emtiaların vb. illegal tüm ürünlerin satış, temin ve üretiminin engellenmesi çerçevesinde operasyonlar yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 adet tabanca, 4 adet tüfek, 66 adet fişek, 13 adet silah parçaları, 3 adet tarihi eser niteliğinde obje, 97 şişe sahte alkol, 92 adet bandrol, 121 litre etil alkol, 12 litre kaçak alkol, 120 adet alkol aroma kiti, 377 adet bıçak, 54 adet delici kesici alet, bin 58 adet kaçak emtia, 6 bin 323 adet elektronik sigara parçaları, 844 adet elektronik sigara kiti, 19 adet elektronik sigara, bin 750 kilogram kaçak/faturasız gübre, 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 6 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet akıllı saat ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru ürünlere el konularak konu ile ilişkili 5607, 6136 Sayılı Kanun Mevzuatı, 2863 Sayılı Kanun Mevzuatı suçları çerçevesinde 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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