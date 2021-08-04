Son dakika haberi: Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Bölge halkı da traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi.

Kovada Milli Parkı'nda Denizaltı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 5 itfaiye, 2 arazöz, çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

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