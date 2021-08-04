Son dakika haberi: Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kovada Milli Parkı'nda Denizaltı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 5 itfaiye, 2 arazöz, çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Bölge halkı da traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi.
Yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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