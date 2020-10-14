Son dakika haberleri | Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

14.10.2020 16:09

Son dakika haberi... Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü öne sürülen 23 yaşındaki kadının, katil zanlısıyla son görüntüleri ortaya çıktı.

Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü öne sürülen 23 yaşındaki kadının, katil zanlısıyla son görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Gamze Esgicioğlu'nun erkek arkadaşı H.B ile marketin önüne gelmesi, kadının marketten alışveriş yapması, H.B'nin köpeğiyle geri gelmesi yer alıyor.

Bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu (23), Isparta Anadolu Mahallesi'ndeki evinde dün bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, Esgicioğlu'nun karşı dairesinde oturan 4 şüpheli gözaltına alınmış, H.B. tutuklanmıştı.

Son dakika haberleri | Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Isparta, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu! İstismar edildiklerine yetkilileri inandıramayan iki kız çocuğu intihar etti Son Dakika! AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi         
15:54
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak         
14:52
Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı         
14:35
Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek         
14:03
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 16:29:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei